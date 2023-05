RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em uma banca improvisada no meio da rua, vários tipos de drogas ficam expostas. São comercializadas livremente dentro do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. A cena foi gravada pelo youtuber grego Timmy Karter e divulgada nas redes sociais no dia 26 do mês passado.

As imagens foram registradas durante a passagem dele pelo complexo de favelas na zona norte da capital fluminense. Karter filmou seu passeio pela região com o intuito de mostrar o "lado cru da viagem", como ele mesmo descreve nas redes.

O influenciador esteve no Rio no final do mês, mas não há informação do dia exato em que foi ao Chapadão.

O grego, que se declara "viciado na cultura latino-americana", costuma ir a áreas de risco e já fez esse mesmo tipo de roteiro na Colômbia, Nicarágua, El Salvador e Costa Rica.

Desta vez, Karter registrou cada momento do dia e noite que passou no Complexo do Chapadão. Acompanhado por um morador, que se identifica como Pedro, ele passeia pela comunidade, descolore o cabelo, vai a um baile funk e compra drogas numa boca (jargão usado para feira de drogas).

Ao andar de moto pelas ruas do complexo, o youtuber se surpreende pela quantidade de pessoas armadas que encontra.

"Eu vi mais de 20 pessoas com armas e AKs de bicicleta e andando por aí", diz Karter no vídeo. Em outro momento, ele repete: "De novo, há tantos caras com armas por aqui".

Ao chegar à feira de drogas, o youtuber filma apenas a bancada em que as substâncias estão expostas. Em determinado momento, um dos vendedores o chama para ele tirar foto de um banner. O tal cartaz tem escrito o nome da facção criminosa CV.

Em outro momento do vídeo, o estrangeiro até brinca com o preço da cocaína. Ele diz que a droga está muito barata em comparação ao que é vendido em Londres, na Inglaterra.

Logo depois, no corte seguinte da gravação, o grego compra uma garrafa de lança perfume, droga à base de solvente.

Karter publicou dois vídeos em seus canais: o primeiro, no YouTube, não mostra as cenas na feira de drogas; o segundo foi uma versão sem cortes no Rumble, plataforma de vídeo que se vende como uma defensora da ampla liberdade de expressão e é contra a exclusão de conteúdos.

No Rumble, a gravação de Karter já foi vista mais de 15 mil vezes.

Procurada, a Polícia Militar disse que tem feito operações de combate ao crime organizado pela região e afirmou que o 41º Batalhão efetuou uma ação no dia 5 deste mês e conseguiu apreender drogas, armas e munições.

"Somente neste ano de 2023, o 41° BPM já realizou mais de 280 prisões. O batalhão tem empenhado esforços para prevenir e coibir práticas criminosas na região com equipes realizando rondas e ações ostensivas, inclusive com policiais trabalhando na modalidade de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) nas vias do bairro", disse a corporação em nota.

A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que investiga a atuação de organizações criminosas na região. "Vídeos e outras provas são analisados para identificar e responsabilizar os envolvidos", completou.

No vídeo, Karter também mostra barricadas por algumas ruas do Complexo do Chapadão. As barreiras fazem parte da estratégia de criminosos impedirem o acesso, principalmente das forças de segurança, a certos locais da comunidade.