SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, acordaram com tiroteios na madrugada desta terça-feira (16) durante uma operação da polícia. Os agentes continuam no local.

A operação tenta prender criminosos que participaram da tentativa de assalto a uma agência da Caixa na Ilha do Governador, na última quinta-feira (11). A ação foi deflagrada pela Polícia Civil e conta com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas).

Desde as primeiras horas do dia, moradores da região ouvem tiros, se deparam com carros da polícia nas ruas e vêm militares nas ruas, mostram vídeos publicados nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, lideranças de facções de outros estados estariam escondidos no Complexo da Penha.

Na semana passada, 10 pessoas foram presas durante tentativa de assalto. A ocorrência foi na região da Praia de Olaria.

Uma bomba chegou a ser acionada pelos suspeitos no local e troca de tiros foi registrada, mas nenhuma quantia foi levada, segundo a Polícia Civil.

Quatro suspeitos foram presos na agência e cinco após diligências, segundo a TV Globo.