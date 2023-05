SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura bateu novo recorde em São Paulo nesta terça-feira (16), quando foi registrada a menor mínima média do ano com 9,8°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A menor temperatura até então tinha sido registrada na segunda (15), quando os termômetros marcaram 10,9°C.

A menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local, desta terça, ocorreu em Capela do Socorro, na subprefeitura de Parelheiros, zona sul, com 3,9°C, batendo o recorde da menor absoluta do ano ocorrida no último dia 21 de abril com 5,6°C, no bairro de Engenheiro Marsilac, na mesma região.

"Essas baixas temperaturas são típicas do outono, que é uma estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno, frio e seco. O que ocorreu nesta terça foi a continuidade da atuação de uma massa de ar mais frio que provocou queda nas temperaturas na cidade", explica o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário.

A média de temperatura mínima esperada em maio é de 14,5°C, segundo o órgão.

O técnico em meteorologia afirma que a semana segue sem previsão de chuva, com tardes ensolaradas e madrugadas frias na capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo. O ar seco reduz os índices de umidade do ar, que devem ficar entre 30% e 40%.

"Na quarta-feira (17) também não há previsão de chuva para a capital e região metropolitana. A madrugada mais uma vez vai registrar sensação de frio com termômetros na casa dos 12°C. O amanhecer será com sol e probabilidade de formação de névoa úmida, condição que reduz a visibilidade nas rodovias e afeta a operação nos aeroportos", explica Nazário.

A temperatura máxima deve atingir os 22°C no período da tarde.

A Defesa Civil Municipal, com base nos dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, decretou estado de atenção para baixas temperaturas na cidade, às 11h da quinta-feira (11). A medida é tomada sempre que a temperatura ou a sensação térmica marca entre 13°C e 10°C. Já o estado de alerta ocorre sempre que os valores de temperatura e sensação térmica ficam abaixo dos 10°C.