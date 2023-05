SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores do Sistema S fazem uma manifestação nesta terça-feira (16) contra o repasse de 5% do orçamento para Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). Em São Paulo, os manifestantes se reuniram em frente ao Theatro Municipal, no centro.

Segundo organizadores, o ato ocorre em todo o Brasil.

Gerentes do Sesc e do Senac convocaram os funcionários após a aprovação no fim de abril de medida provisória na Câmara dos Deputados que prevê o repasse.

A regra consta da medida provisória do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), que trata de benefícios para companhias aéreas e empresas ligadas ao entretenimento. O texto aguarda apreciação do Senado.

De acordo com a superintendente de Comunicação do Sesc, Aurea Vieira, a retirada de 5% do orçamento do Sesc comprometeria o plano de expansão do Sistema S.

"Estimamos um corte de R$ 440 milhões e o governo alega que não fará diferença, o que não é verdade. Vai prejudicar o plano de abertura das 14 unidades já previstas, além de diminuir o atendimento do Sesc nas mais diversas áreas", afirmou.

A retirada de recurso do Sistema S é uma prática recorrente, segundo Rosana Paulo Cunha, superintendente Técnica e Social do Sesc.

Profissional há 35 anos da instituição, Rosana disse que a medida vai diminuir o atendimento gratuito ao público em diversas áreas, como saúde, cultura e alimentação.

"Hoje é o dia S. Nossa intenção é chamar a atenção em todos os estados que têm o Sesc para tentativa de retirada indevida da verba do Sesc e do Senac", afirmou.

A Embratur argumentou que a destinação de recursos pode funcionar como um fator multiplicador. Ao aquecer o turismo no Brasil, haveria um aumento da demanda por serviços e comércio. Com isso, as empresas contratariam mais trabalhadores e a contribuição sobre a folha -principal fonte de receita do Sesc e Senac- cresceria.

O QUE É O SISTEMA S

Conjunto de entidades gerenciadas por federações e confederações empresariais, segmentadas por tipo de setor econômico. São classificadas como privadas e não têm vínculo administrativo com o governo. Oferecem serviços de ensino, treinamento, pesquisa e lazer

**De onde vem o dinheiro?**

Da contribuição compulsória das empresas, que é recolhida da folha de pagamento dos trabalhadores. As alíquotas de cobrança variam a depender do setor

**Como o dinheiro é repartido?**

As contribuições são recolhidas pela Receita Federal, que repassa para as entidades.

**Entidades que integram o sistema**

Sesi (Serviço Social da Indústria)

Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio)

Sesc (Serviço Social do Comércio)

Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)

Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo)

Senat (Serviço Social de Aprendizagem do Transporte)

Sest (Serviço Social de Transporte)

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)