SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O operador de luz Eduardo Wagner de Oliveira Santos, o Edu Pachará, foi morto após ser agredido em um posto de combustíveis em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na noite de domingo (14). A vítima, de 32 anos, fazia parte da equipe do cantor de samba Péricles.

O caso ocorreu por volta das 23h30 na na avenida Capitão João, no bairro Matriz.

De acordo com o registro policial, policiais militares foram acionados ao Hospital Nardini, onde um homem que morreu havia dado entrada com politraumatismo.

No posto de combustíveis, testemunhas afirmaram aos PMs que Pachará chegou de carro aparentemente embriagado ao posto de combustíveis. No local, ele teria derrubado algumas caixas de cerveja que estavam ao lado da loja de conveniência e, ao desembarcar do veículo, acabou agredido com socos por um homem desconhecido.

Uma funcionária da conveniência acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levou a vítima até o hospital.

O autor da agressão está sendo procurado pela polícia, que teria solicitado imagens de câmeras de segurança do local.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre o suspeito. "A natureza criminal pode mudar no decorrer do inquérito, sem prejuízo às investigações", diz a Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a pasta, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte pelo 1º Distrito Policial de Mauá.

Nesta segunda-feira (15), Péricles publicou em suas redes sociais uma foto abraçado iluminador de palco.

"Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos", escreveu o sambista.

Em 16 de fevereiro, Péricles e sua família foram assaltados em Santo André, no ABC. Ele teve seu carro, um Land Rover Discovery, roubado, além de pertences como documentos, cartões e roupas da filha.

O veículo foi encontrado pela PM no dia seguinte em um desmanche na Vila São Nicolau, na zona leste de São Paulo. Dois suspeitos do crime acabaram presos posteriormente.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando um homem armado e usando capuz aborda Péricles, que estava com a esposa e a filha. Elas atravessam a rua no momento do assalto, e o cantor não reage mantém as mãos para o alto.

O criminoso pega uma bolsa e sai com o veículo do cantor. Na sequência, um Fiat Uno branco, onde estava outro suspeito, também sai do local.

As imagens não mostram nenhum tipo de agressão física e revelam que a ação dos criminosos foi rápida.