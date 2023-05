SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 9-esmeralda do trem de São Paulo apresentou falhas que causam lentidão na circulação das composições desde a manhã desta quarta-feira (17).

Segundo a concessionária ViaMobilidade, administradora da linha, houve problema no sistema de alimentação elétrica às 10h17, e dois trens que pararam próximos à estação Jurubatuba foram esvaziados com o apoio de funcionários -os passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos.

Usuários relatam espera de até 50 minutos e trens parados por longos períodos nas plataformas, que ficaram lotadas. Ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para transportar passageiros no trecho entre Jurubatuba e Santo Amaro.

A ViaMobilidade administra as linhas 8-diamante e 9-esmeralda desde 27 de janeiro do último ano. Até 31 de janeiro deste ano, os trechos acumularam 166 falhas. A média é de uma falha a cada três dias. São problemas em equipamentos, trens, trilhos, sistema de alimentação elétrica, rede aérea e sinalização.

Em todo o ano de 2019, quando os dois ramais ainda eram administrados pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), foram contabilizadas 121 ocorrências. Os dois anos seguintes, 2020 e 2021, somaram 34 falhas, com a ressalva de que a pandemia de Covid levou à redução no número de passageiros no sistema.

No úlimo dia 17 de abril, a ViaMobilidade apresentou uma proposta de acordo que prevê investimento de mais R$ 87 milhões para melhorias na infraestrutura dos ramais.

O documento foi exigido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acatou exigências do Ministério Público. A Promotoria investiga desde meados de 2022 a sequência de falhas nas linhas concedidas.

Segundo a concessionária, o plano prevê investimentos em cinco frentes:

Modernização da estação Antônio João (linha 8); Ampliação do mezanino da estação Barra Funda (linha 8) e instalação de escadas rolantes; Adição de passarelas na estação Presidente Altino (linhas 8 e 9); Ampliação do número de catracas da estação Primavera Interlagos (linha 9); Implantação de tecnologia para dar informações em tempo real sobre os horários de chegada e partida das composições.