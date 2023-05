SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista italiano morreu afogado na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nas proximidades do Hotel Grand Hyatt, na manhã desta quarta-feira (17).

Marco Nastasi, de 39 anos, entrou no mar, que estava bastante agitado na manhã de ontem (17), e não conseguiu mais sair, segundo uma testemunha.

Banhistas que estavam na areia pediram socorro ao Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate com a ajuda de um helicóptero. O Grupamento Marítimo da Barra foi acionado para atender a ocorrência às 8h20.

Segundo os bombeiros, o turista sofreu uma parada cardíaca após ser retirado da água. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas já chegou ao local sem vida.

Marco Nastasi era natural de Mezzolombardo, na província de Trentomorava, na Itália. Ele morava na Colômbia e estava visitando o Rio de Janeiro acompanhado da esposa e do filho de 10 anos, segundo o portal de notícias italiano TGCom24.

Nastasi era CEO e co-fundador da Ennedi Investment e trabalhava com investimentos privados e criptomoedas. Seu perfil no Instagram conta com aproximadamente 50 mil seguidores.

