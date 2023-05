RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um turista chileno morreu e outro está internado após ser encontrados com ferimentos em uma área de mata em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, no último domingo (14). A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que as vítimas tenham sido dopadas no golpe "boa noite, Cinderela".

O corpo de Ronald Tejeda Sobarzo, 29, está no Instituto Médico-Legal do centro do Rio. A morte foi confirmada nesta quarta-feira (17), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Já Andres Orellana Ruiz, 29, foi transferido para um hospital particular na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A dupla foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros no domingo, por volta das 10h, no Mirante do Rato Molhado, localizado na rua Francisca de Andrade. De acordo com os agentes, as vítimas tinham caído de uma altura de três metros e estavam com diversos ferimentos pelo corpo.

A delegada Patricia Alemany, titular da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) disse que será feita perícia para saber se os turistas foram agredidos. "Não tem sinal de espancamento. A princípio, as vítimas apresentam lesões provocadas por uma queda, mas somente a perícia poderá confirmar", disse. Para tal, a polícia aguarda a alta hospitalar de Andres e o laudo de necropsia de Ronald.

Ainda segundo a delegada, os chilenos passaram a noite de sábado (14), na Lapa, horas antes de serem encontrados desacordados pelos bombeiros, em Santa Teresa --as duas áreas são pontos turísticos do Rio.

"Já sabemos que eles foram abordados na Lapa, e a principal linha de investigação é que ali tenham sido dopados no golpe conhecido como boa noite, Cinderela", disse Alemany, que confirmou ainda que os telefones celulares das vítimas foram levados.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

Os chilenos estavam no Rio de Janeiro para passar férias. Nas redes sociais, Ronald chegou a compartilhar imagens dos dois em um restaurante em Copacabana e em um passeio no morro da Urca.

A irmã dele, Marta Elisabeth Tejeda Sobarzo, afirmou à imprensa chilena que a família quer entender melhor o que aconteceu. "Eles dizem que colocaram algo na bebida e depois perderam a consciência. A primeira informação que recebemos foi que eles haviam sido assaltados e que meu irmão havia sofrido uma pancada na cabeça. O amigo teve um pulmão perfurado", afirmou ao telejornal do canal Chilevisión.

Ainda de acordo com Sobarzo, Ronald e Andres estavam desmaiados quando foram encontrados. "Tenho certeza que deviam estar dopados. Ele [Ronald] não era de beber muito, muito menos em outro país", completou.