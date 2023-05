SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, prendeu nesta quinta (18) o suspeito de matar a socos o iluminador de palco Eduardo Wagner de Oliveira Santos, o Edu Pachará, 42, que trabalhava na equipe do cantor de samba Péricles.

O crime ocorreu no domingo (14) em frente a loja de conveniência de um posto de combustíveis na avenida Capitão João, no bairro Matriz, por volta das 23h30.

Segundo a polícia, o homem, que não teve nome e idade divulgados, trabalhava como segurança. Ele foi preso em casa.

A polícia também não informou se o suspeito preso apresentou advogado.

De acordo com o registro policial, policiais militares foram acionados ao Hospital Nardini, onde um homem que morreu havia dado entrada com politraumatismo.

Imagens de uma câmera de segurança analisadas pela polícia mostram Pachará chegando em um carro escuro, aparentemente embriagado, e batendo em uma pilha com engradados de cerveja na frente da loja --as caixas não caíram e a gravação não mostra nenhuma garrafa quebrada.

Também de acordo com a filmagem, três pessoas vão conversar com o iluminador de palco, que dá ré no veículo e desce. Um dos homens o agride com três socos, e Pachará cai desacordado.

Em entrevista à TV Globo, o delegado Tiago de Mattos Almeida afirmou que o suspeito disse ter sido ofendido pela vítima.

"Ele contou que [a vítima} ainda estava respirando e solicitou que a caixa [da loja] chamasse o resgate, que demorou cerca de 15 minutos para chegar", afirmou.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem se entregou após a equipe da unidade realizar diligências para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa dele.

"Durante buscas na residência foi localizada e apreendida a roupa utilizada por ele no dia dos fatos", diz a pasta estadual, em nota.

Na segunda-feira (15), Péricles publicou em suas redes sociais uma foto abraçado ao iluminador de palco.

"Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos", escreveu o sambista.