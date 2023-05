SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma viúva ganhou 166 mil libras, o equivalente a R$ 1 milhão, em uma loteria no Reino Unido, com um número que seu marido deixou antes de morrer.

Há alguns anos, Garry e Lesley McNally decidiram se mudar para um imóvel menor após os filhos saírem de casa. Eles se mudaram para uma casa na Moss Bank Road, em Saint Helens, no Reino Unido.

Garry comprou um bilhete de loteria do novo sorteio da People's Postcode Lottery, chamado Millionaire Street, antes de morrer repentinamente. No bilhete, ele apostou no número do código postal da rua da residência.

Garry não ganhou, mas sua esposa, Lesley, 54, continuou a jogar mesmo após a morte do marido e se surpreendeu ao saber que o seu código postal havia sido sorteado. A viúva tinha dois bilhetes, dobrando seu prêmio. Ela planeja agora compartilhar o prêmio com seus filhos.