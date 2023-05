FOLHAPRESS - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, participará da primeira edição do "Encontros Piauí", que será promovido pela revista Piauí em Brasília, no dia 13 de junho. Fechado para jornalistas convidados, o evento se debruçará sobre o tema "A Natureza da Máquina: Como Funciona o Estado Brasileiro".

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Luciana Servo, e o agente ambiental do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) Roberto Cabral Borges também estão confirmados como debatedores.

"O bom funcionamento da máquina é o que protege a democracia em tempos de intempéries. É o que move o país a despeito das turbulências políticas e ideológicas. Por que, então, a engrenagem que sustenta as instituições democráticas não está no centro do debate político?", diz um anúncio do evento, que será divulgado nos próximos dias.

O "Encontros Piauí" tem curadoria assinada pela jornalista e roteirista Carol Pires. A produção e a realização são da revista Piauí, e o patrocínio, do YouTube.

Os atores Giovani Tozi e Anderson Müller receberam convidados na sessão VIP da peça "Quarto Minguante", na noite de quarta (17), no Teatro Faap, em São Paulo. A diretora do espetáculo, Neyde Veneziano, prestigiou o evento. O ator Flávio Tolezani também passou por lá.