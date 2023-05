SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vaca Véia, tradicional bar no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, foi atingido por um incêndio na tarde desta sexta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, e o fogo já foi extinto.

As chamas começaram pouco antes das 14h. Acionados, os bombeiros enviaram cinco equipes para o local e levaram 30 minutos para controlar a situação. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

A reportagem tentou contato com o estabelecimento para perguntar sobre possíveis causas do incêndio e danos causados, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

Fundado em 2005, o Vaca Véia fica na esquina das ruas Manuel Guedes e Pedroso de Alvarenga e atrai clientes por seus petiscos e a dita cerveja mais gelada da cidade, mote do estabelecimento. Empresas dos arredores costumam marcar confraternizações no local.

Nas redes sociais, frequentadores lamentaram a ocorrência.