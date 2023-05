SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois policiais militares aposentados morreram após serem baleados no Guarujá, litoral de São Paulo, na tarde da sexta-feira (19). Os PMs de 52 e 63 anos foram encontrados na tarde da sexta-feira (19) no bairro Morrinhos, na cidade do litoral paulista.

A Polícia Militar do município foi acionada para atender a ocorrência. Mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ao chegarem ao endereço encontraram os agentes sem vida.

Moradores da região afirmaram à polícia que os suspeitos teriam fugido do local em um veículo Fiat Stilo prata. De acordo com a pasta, um veículo com as mesmas características foi encontrado abandonado no bairro Vila Zilda. O carro foi apreendido.

Segundo a polícia, os agentes verificaram que a arma de uma das vítimas, uma pistola calibre 380, teria sido roubada pelos suspeitos. A equipe da Delegacia de Homicídios de Santos esteve no local. Exames periciais foram solicitados.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia do Guarujá e está sendo investigado.