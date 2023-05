SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram em um deslizamento de terra em uma obra, em São Bernardo do Campo, no ABC, na tarde deste sábado (20), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O deslizamento ocorreu na estrada Particular Eiji Kikuti, 1.445, e as mortes foram confirmadas ainda no local.

Cinco viaturas dos bombeiros estão no local, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

As vítimas tinham 26 e 30 anos. As mortes foram constatadas ainda no local. As equipes precisaram vasculhar a área para encontrar os corpos das vítimas, que haviam sido soterradas.

Os homens trabalhavam na escavação de uma vala na obra, que é de um condomínio de prédios.

Em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Band, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), disse que a obra é uma parceria público-privada.

Ele afirmou que vai abrir uma investigação para apurar as causas do deslizamento de terra. "A Defesa Civil do município está no local e se realmente existiu alguma falha, nós iremos embargar a obra", disse.

