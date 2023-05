SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MST quer reforma agrária perto de centros urbanos, veto de Bolsonaro embaralha disputa pela Prefeitura do Rio, premiê do Japão promete a Lula isenção de visto para brasileiro e outras notícias do dia para começar o seu domingo (21).

POLÍTICA

MST quer reforma agrária com trator chinês e lotes próximos a centros urbanos. Movimento busca desenho voltado à produção de alimentos e cobra agilidade do governo Lula.

RIO DE JANEIRO

Veto de Bolsonaro a Flávio embaralha disputa pela Prefeitura do Rio. Ex-presidente quer senador organizando PL nas eleições de 2024; saída de senador pode alterar planos de PT e Cláudio Castro.

MUNDO

Premiê do Japão promete a Lula isenção de visto para brasileiros em reunião no G7. Kishida anuncia fim da exigência para viagens curtas à nação asiática, além de empréstimo de R$ 1 bilhão para saúde.

FOLHAJUS

Aras cria benefício de até 10 folgas por mês que pode turbinar salário de procuradores. Novas regras têm efeito retroativo a 1º de janeiro; PGR diz fazer equiparação com juízes.

COTIDIANO

Coronel condenado no caso Carandiru diz que não é nem assassino nem herói. Policial afirma que declaração de disparos, base das acusações, foi orientada pelo comando da PM e critica ausência de autoridades entre denunciados.

ECONOMIA

Empresários criticam investidas de Lula contra medidas aprovadas sob Bolsonaro e Temer. Revisão de reformas, ações no saneamento e na Eletrobras são vistas como risco para investimento.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Brasil mira seu quinhão em mercado de apostas que pode chegar a R$ 904 bi. Governo pensa em arrecadação, e casas de apostas veem país como o mais atrativo da América do Sul.

MERCOSUL

Acordo UE-Mercosul travou por 'efeito Bolsonaro' e agora pode nem ser aprovado. Ratificação do tratado entrou em compasso de espera por questões ambientais, comerciais e políticas; entenda impasse.

MÔNICA BERGAMO

Pavilhão do Brasil vence o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza. Esta é a primeira vez em que o país é agraciado com o prêmio.

ILUSTRADA

Hermeto Pascoal é nomeado doutor honorário na Julliard School, em Nova York. Compositor brasileiro foi homenageado nos Estados Unidos ao lado de outros quatro líderes do mundo das artes.