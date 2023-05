SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, de 46 anos, morreu neste domingo (21) após passar mal dentro de seu carro, no bairro de Tambaú, em João Pessoa (PB). Testemunhas que passavam pelo local notaram que Victor Hugo Santos estava desacordado dentro do veículo.

Victor, que era engenheiro civil e um corredor experiente, estava inscrito para participar de uma corrida hoje. De acordo com um amigo, que verificou com a organização do evento, ele não chegou a participar.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo UOL mostram que o corredor estaciona o carro em uma padaria por volta das 4h30 e volta ao carro 20 minutos depois. Mas, segundo a organização, a largada da corrida só estava marcada para 5h10.

O Samu foi acionado, mas ele foi encontrado sem vida por volta das 8h30. A suspeita é de que ele tenha tido um infarto.

Procurada pelo UOL, a Polícia Civil da Paraíba informou que o Instituto de Polícia Científica foi ao local para realizar a perícia, mas a causa da morte só será divulgada depois da investigação.

Nas redes sociais, a página do evento publicou uma mensagem e lamentou o falecimento de Victor.