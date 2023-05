Sobre a expulsão do jogador brasileiro ao se envolver em uma confusão generalizada em campo, durante o jogo entre os times espanhóis Real Madrid e Valência, no Estádio Mestalla, a ministra do MRE substituta lamentou o ocorrido a uma plateia formada, sobretudo, por representantes de países africanos. "Ontem, na partida, Vinícius Junior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo".

"O cartão vermelho deve ser dado ao racismo", acrescentou.

Desde o ocorrido, o atleta tem recebido apoio de autoridades do Brasil, personalidades do esporte e colegas do clube espanhol.

Em nota, a LaLiga, liga de futebol profissional de clubes da Espanha, informou que solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido. "Concluída a investigação, caso seja detectado um crime de ódio, a LaLiga passará a tomar as medidas legais cabíveis".

Tags:

Direitos Humanos | futebol | racismo | Real Madrid | Vini Jr