SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu neste domingo (28) o motorista de caminhão que arrastou o frentista de um posto de gasolina no bairro da Mooca, na zona leste. A vítima, um homem de 66 anos, se pendurou no veículo para tentar evitar que o condutor saísse sem pagar e morreu na última quinta (25).

De acordo com a Polícia Civil, agentes do 56º DP (Vila Alpina) prenderam o motorista em um hotel nesta manhã na rua Mauá, no centro de São Paulo. "Com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), [policiais civis] prenderam o autor de um latrocínio", disse em nota, que classifica a ocorrência como roubo seguido de morte.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do caminhão acelera e deixa o posto, com o frentista ainda se segurando na porta do veículo. Uma testemunha relatou ter visto o momento em que a vítima caiu do caminhão. O motorista fugiu.

O posto fica na rua Capitão Pacheco e Chaves. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava morta. Dois funcionários do posto, um frentista e uma atendente, foram ouvidos pela polícia, mas disseram não ter visto o ocorrido.