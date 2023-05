RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mãe e filha foram presas na manhã deste domingo (28) com cerca de 60 mil comprimidos de ecstasy e nove quilos da substância conhecida como MDMA no aeroporto internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo informações da Receita Federal.

As drogas apreendidas foram avaliadas em R$ 4,269 milhões. Segundo a Receita, as duas mulheres são brasileiras e têm 47 e 23 anos de idade. Elas estavam em um voo procedente de Paris com conexão em Portugal e Rio como destino final.

Ainda de acordo com a Receita, as bagagens das mulheres foram inspecionadas em um aparelho de raio X. A operação apontou a existência de conteúdo suspeito no interior dos pertences.

"As passageiras foram encaminhadas para abertura das malas e, em sua presença, os agentes da Receita Federal identificaram pacotes com características suspeitas em fundo falso", diz o órgão.

"Foi realizado narcoteste preliminar, que acusou a presença de substância entorpecente do tipo sintética", acrescentou.

A PF (Polícia Federal) foi acionada para a realização dos trâmites judiciários sob sua competência. A identidade das mulheres não foi divulgada.

Tags:

receita