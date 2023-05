SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial penal do Paraná foi afastado por suspeita de envolvimento na confusão que levou à morte Daiane de Jesus Oliveira, atropelada na frente de uma boate em Cascavel (PR).

O policial penal é suspeito de ser um dos seguranças que agrediu a mulher e a deixou jogada no chão antes dela ser atropelada no domingo (28);

Ele, que não teve nome divulgado, permanecerá afastado das funções até que os fatos sejam esclarecidos, segundo nota da Polícia Penal do Paraná;

Daiane de Jesus Oliveira foi arrastada por 70 metros por um carro em alta velocidade após ser deixada jogada no meio da pista;

A agressão dos seguranças e o atropelamento de Daiane foram gravados por câmeras e as imagens são apuradas pela polícia.

As primeiras imagens, às 4h32, mostram Daiane de Jesus Oliveira sentada em frente à boate. Um homem a empurra e aponta a luz de uma lanterna no rosto dela.

Em seguida, o homem chuta uma garrafa que estava com Daiane e, em resposta, ela o agarra pelas costas. Ele dá um soco nela e duas pessoas com uniforme de segurança aparecem.

Um deles entra no meio da briga, e o homem que começou as agressões a empurra. Ela cai no chão e fica deitada no meio da rua. Um motociclista passa pelo local e desvia da mulher.

Cinco pessoas que estavam na boate saem e veem um carro em alta velocidade indo em direção a Daiane. Eles fazem sinal para o motorista parar, mas ele acelera, passa ao lado do grupo e por cima de Daiane.