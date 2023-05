SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Gil do Vigor lançará um canal no YouTube com aulas de matemática preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Chamado Matemática do Vigor, o projeto deve estrear na próxima segunda-feira (5), data em que começam as inscrições do exame.

Gil diz ter criado o canal a fim de oferecer melhor preparação a pessoas sem condições financeiras para frequentar um curso pré-vestibular privado. Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, ele afirma que precisou estudar por conta própria para ingressar na instituição.

O conteúdo a ser ministrado pelo economista é baseado nos assuntos matemáticos que mais caíram no Enem nos últimos cinco anos. Serão, afirma ele, mais de 40 aulas sobre assuntos como razão e proporção e trigonometria. Ainda é planejada distribuição gratuita de apostila online com 200 exercícios para prática.

Morando nos Estados Unidos para conclusão de doutorado na Universidade de Califórnia, Gil declara estar ansioso para a estreia da empreitada. Ele esteve no Brasil para gravar parte das aulas e deve voltar ao país para elaboração das restantes.

O pernambucano, que afirma ter sempre sonhado em ser professor, promete levar muita leveza e sua tradicional "cachorrada" aos seus ensinamentos. "Nas gravações, tento passar conhecimento daquele meu jeito divertido. Espero que as pessoas aproveitem tanto quanto eu estou", diz ele.

"A educação mudou minha vida. A universidade pública e a Lei de Cotas me transformaram. Sempre pensei em como poderia retribuir isso à sociedade, e o canal foi a forma que encontrei. O intuito é dar esperança e mostrar haver possibilidade de um futuro melhor para todos."

ENEM

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

O período de inscrições será de 5 a 16 de junho e as provas, aplicadas em 5 e 12 de novembro.