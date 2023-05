SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem que entrou em um hospital e atirou contra a ex-esposa em Ceilândia (DF), teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.

O homem de 43 anos passou por audiência de custódia no TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) hoje. O crime ocorreu no último domingo (28).

A vítima passou por cirurgia e foi internada no próprio hospital. Ela segue internada e estabilizada, mas ainda em estado grave, e deve ser operada novamente, segundo informou Nauane Buriti, advogada da família.

A mulher trabalhava quando foi surpreendida pelo ex-marido, que entrou armado no Hospital São Francisco, atirou contra ela cinco vezes e fugiu. Mais tarde, o homem foi preso em um ponto de ônibus pela Polícia Militar e um revólver calibre 38 foi apreendido com ele.

A vítima tinha medidas protetivas contra o ex-marido. O caso foi registrado como feminicídio tentado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.