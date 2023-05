SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo decidiram suspender o protesto que estava marcado para esta quarta-feira (31) no terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro da capital, e que poderia levar à paralisação do serviço.

De acordo com o SindMotoristas, sindicato que representa a categoria, dirigentes devem se reunir na tarde desta terça (30) com representantes do poder público e do setor patronal. Os trabalhadores do transporte público municipal estão em campanha por reajuste salarial e há expectativa de que uma nova proposta seja apresentada pelas empresas.

"Nosso movimento de ontem [segunda] foi muito positivo, fez com que nós reabríssemos as negociações, que os patrões marcassem uma reunião. Por esse motivo, suspendemos a passeata de hoje [terça] e a paralisação no terminal [marcada para quarta]", disse o presidente do SindMotoristas, Cristiano Porangaba, conhecido como Crizinho, em assembleia com trabalhadores.

Segundo o sindicato, o setor patronal "sinalizou disposição para negociar os pontos que 'emperraram' a campanha salarial, em particular o retorno da meia hora de almoço remunerada".

Procurado, o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo) não confirmou participação na reunião desta terça e disse que a negociação pode ter sido aberta por alguns empresários de forma independente.

Na segunda (29), cerca de 50% da frota de ônibus da cidade saiu com atraso das garagens, devido à realização de uma assembleia de trabalhadores. A mobilização pegou de surpresa o paulistano que dependia do transporte público -de acordo com a SPTrans, 700 mil passageiros foram impactados.

Os sindicalistas atribuem a reabertura das negociações à mobilização. As principais demandas da campanha salarial, diz o SindMotoristas, são reajuste acima da inflação, volta da remuneração pelos 30 minutos de intervalo de refeição, participação nos resultados das empresas e criação de um plano de carreira para funcionários de manutenção.

Na manhã da próxima quinta (1º), dirigentes do sindicato devem apresentar à categoria o que foi discutido na reunião desta terça.

"Vamos apresentar novo plano de luta da categoria ou, de repente, uma proposta do setor patronal, para que possamos decidir o rumo da campanha salarial junto aos trabalhadores", disse Crizinho em assembleia.

O SPUrbanuss disse que "acredita na continuidade das negociações e espera que o SindMotoristas não tome decisões que venham prejudicar a população". Segundo a entidade, as propostas ainda estão sendo construídas e não houve decisão final sobre nenhuma das demandas da categoria.