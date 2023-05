SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de um ano e cinco meses sobreviveu após ser atropelada acidentalmente pelo próprio pai no Distrito Federal na tarde desta segunda-feira (29).

O pai da menina Raabe tirava o carro de casa para levá-la a uma consulta quando, sem ver que ela estava na frente do veículo, passou com a roda por cima dela.

A mãe da criança, Laís Thayná Veras, percebeu o acidente ao ouvir a menina chorando quando ela ainda estava sob o carro.

Laís conseguiu tirar a menina de baixo do carro e foi até o hospital com ela e com o pai de Raabe.

No hospital, médicos constataram que a menina tinha queimaduras nas pernas e no rosto, sem qualquer fratura ou risco à vida.

Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro fica em cima da menina.

"Quando a gente tirou ela de baixo do carro ela já estava com o rosto, a perna, o braço sangrando. A gente achou que era algo muito grave e correu para o hospital, só que graças a Deus, com tomografia, raio-x, exames, vimos que ela não teve nada quebrado, que não teve nenhuma fratura exposta", contou Laís Thayná, mãe de Raabe, à reportagem.

A menina não precisou ser internada e foi liberada para casa com curativos. Ela precisará retornar ao hospital para fazer acompanhamento das lesões sofridas.

"Ela é uma criança curiosa, gosta de subir nos lugares, de mexer. Então o nosso cuidado com ela já é muito grande. Se o Roger [pai] não está com ela, eu estou com ela. Achei que ele estava com ela, ele achou que ela estava comigo e o Roger não percebeu que ela estava atrás dele", disse ainda Laís Thayná.