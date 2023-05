SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falsa médica foi presa em flagrante nesta terça-feira (30) no bairro Perdizes, em São Paulo, durante uma consulta. Ela utilizava o CRM de uma profissional com o mesmo nome e foi presa após a verdadeira médica marcar uma consulta.

Marcela Gouveia se apresentava como esteticista e utiliza o CRM de uma médica com o mesmo nome para solicitar exames e receitar medicações aos pacientes;

A verdadeira médica recebeu uma denúncia pela internet de que outra pessoa se passava por ela para realizar consultas. Uma paciente procurou consulta com a falsa médica e, após fazer uma pesquisa, descobriu que Marcela estava utilizando dados de outra profissional;

Diante da situação, a profissional agendou uma consulta com a falsa médica e acionou a Polícia Civil, que a acompanhou durante a consulta;

Quando Marcela iria utilizar o carimbo com o CRM da verdadeira médica, os policiais realizaram a prisão em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica;

De acordo com informações do jornal Primeiro Impacto, do SBT, a falsa médica foi conduzida para a 3ª Delegacia Seccional da zona Oeste e confessou o crime;

Marcela afirmou que usava o CRM da verdadeira profissional pois estava cursando medicina, na metade do curso, e por isso não via problemas em utilizar o registro profissional da médica;

A suspeita também atuava como influenciadora de estética nas redes sociais, tendo mais de 86 mil seguidores. Apesar da atuação nas redes sociais, o perfil da falsa médica foi fechado após a prisão;

O UOL solicitou informações da ocorrência para a SSP (Secretaria de Segurança Pública), mas não houve retorno até a publicação. A defesa da falsa médica também não foi localizada.