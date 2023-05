SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma família ficou em pânico quando seu filho pequeno encontrou uma cobra rastejando pelo quintal de casa, no País de Gales. Os donos da propriedade também se surpreenderam com o fato de a serpente ser albina.

A cobra albina estava deslizando pelo jardim da família Cox. A característica do animal, que apresentava escamas brancas, despertou medo, mas também a curiosidade das crianças.

O garoto Cory encontrou o animal incomum, de 1,2 m de comprimento, ao voltar para sua casa na Prestatyn High Street, na cidade litorânea de Denbighshire.

Em entrevista ao North Wales Live, a mãe, Kelsie, disse: 'Foi no jardim dos fundos, ela estava diante do sol. Quando Cory entrou correndo dizendo que encontrou uma cobra, eu estava pensando que era falsa. Tenho pavor de cobras - não cheguei muito perto, mas meus filhos adoraram".

A cobra foi capturada pelo pai das crianças, colocada em uma caixa e entregue a especialistas, que constataram que a cobra albina é, na verdade, uma corn snake ("cobra-do-milho", em tradução livre), não venenosa.

Os especialistas informaram que essa espécie, comum no sudeste dos EUA e algumas partes da Europa, normalmente apresenta uma coloração amarela, com tons alaranjados. No entanto, acredita-se que ela tenha ficado albina devido a uma metamorfose estimulada pela neve do inverno.

Kelsie disse à imprensa que o animal está sob os cuidados do Idlewild Animal Sanctuary, em Conwy Valley, que oferece abrigo a animais feridos e abandonados. Estima-se que a cobra tenha um tutor, que até o momento não se manifestou.