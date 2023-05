SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta terça-feira (30) após invadir uma joalheria em Goiânia (GO) pelo teto e furtar R$ 200 mil em joias.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (29). O homem teria invadido a joalheria após abrir um buraco no teto do estabelecimento.

A polícia informou que também prendeu três outras pessoas que teriam recebido as joias.

Os policiais foram acionados após o alarme do estabelecimento disparar e o proprietário identificar que o arrombamento na joalheira e a falta das joias.

O autor do furto disse que revendeu todas as peças "a um preço ínfimo". Todas as joias foram recuperadas e os suspeitos foram autuados pelos crimes de furto e receptação.