BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, 22, foi resgatada de dentro de um buraco depois de ser dada como desaparecida em Cachoeiro do Itapemirim, região sul do Espírito Santo, a 130 quilômetros de Vitória. A família afirma que ela ficou 38 horas presa no buraco.

Maria Cristina cursou gastronomia e tem passagem pela Le Cordon Bleu de São Paulo, unidade da renomada escola francesa de culinária. A chef está internada em hospital da cidade capixaba, onde mora com a família.

O pai, Carlos Onofre, afirma que Maria Cristina não tem ferimentos graves. "Ela está bem, sem fraturas, mas com algumas escoriações", afirmou, à reportagem. Não há, porém, segundo Onofre, data para alta.

A chef saiu de casa na noite de sexta (26) e não retornou. A família entrou em contato com as autoridades. Na manhã de domingo (28), um morador que passava próximo à residência de Maria Cristina ouviu pedidos de socorro.

Os bombeiros foram acionados e encontraram a jovem caída em uma fenda de aproximadamente 40 centímetros entre um barranco e uma casa de alvenaria, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. "Ela escorregou e ficou 38 horas dentro do buraco", disse o pai.

Integrantes da corporação tiveram que descer cerca de dez metros para resgatar a chef, que estava consciente e assustada. Os bombeiros tiveram que abrir um buraco em uma parede. Maria Cristina foi atendida inicialmente pelo Samu e em seguida encaminhada para o hospital.