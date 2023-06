SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O guitarrista Mazin Silva, 47, teve sua casa incendiada em Blumenau, cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no último sábado (3).

O músico reside no local com a esposa e os três filhos, mas ninguém ficou ferido, segundo relato do artista em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Nossa casa pegou fogo, onde nós fazíamos nossos vídeos. Fomos lá na minha mãe e nos ligaram dizendo que a nossa casa estava pegando fogo. Perdemos tudo e só saímos com a roupa do corpo. Perdi todos os equipamentos. Tenho nem o violão para fazer os vídeos agora", disse o músico.

O incêndio ocorreu na noite de sábado quando a família estava na casa de parentes. O músico soube do desastre por vizinhos.

O fogo tomou conta da residência e queimou desde equipamentos de trabalho e prêmios conquistados até itens básicos do dia a dia, móveis e fotos.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do estado, mas ainda não obteve resposta.

O filho do artista criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a reconstrução da vida da família no site Abacashi, além de aceitar doações via Pix.

"Estamos bem, minha família e eu estamos nos organizando o lugar pra ficar e tudo mais. Mas sem nossas coisas, fica um pouco mais complicado para conseguirmos viver normalmente agora. Estamos aqui pra pedir essa ajuda, de qualquer forma, dinheiro ou uma divulgação. Qualquer ajuda é bem-vinda! Obrigado por tudo e muito amor no coração de vocês", disse Jimmy Allan, músico e filho do artista.

QUEM É MAZIN SILVA?

O artista catarinense é guitarrista e violeiro renomeado. Sua discografia é baseada no jazz e na música brasileira.

Já marcou presença em festivais de jazz pelo sul do país, nos Estados Unidos e na Europa.

Em 2018, Mazin foi vencedor do Samsung E-Festival Instrumental, o maior concurso de música instrumental do Brasil. Em 2021, venceu o 51º Festival Nacional da Canção (Fenac).

No Instagram, onde é seguido por mais de 170 mil, ele compartilha vídeos tocando violão ao lado dos filhos e se divertindo ao lado do cachorro da família.

Ele também tem um curso de guitarra à venda na internet.