SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível, o plano contra desmatamento na Amazônia, a suspeita envolvendo picape usada por Lira na eleição e outras notícias para começar esta terça-feira (6).

JAIR BOLSONARO

Moraes pauta julgamento de Bolsonaro para 22 de junho. Ação no Tribunal Superior Eleitoral pode tornar o ex-presidente inelegível.

MEIO AMBIENTE

Lula anuncia plano contra desmatamento na Amazônia em meio a esvaziamento de Meio Ambiente. Um dos eixos mais aguardados da política ambiental do atual governo, PPCDAm propõe ações até 2027.

MERCADO

Governo detalha pacote para carro popular com custo de R$ 1,5 bi; para compensar, diesel sobe R$ 0,11. Caminhões e ônibus também foram incluídos no incentivo; programa deve durar até 4 meses.

MERCADO

Desenrola será voltado a famílias com dívidas de até R$ 5.000 e começa só em julho, diz Haddad. Ministro da Fazenda estima que cerca de 30 milhões de pessoas podem ser beneficiadas.

GOVERNO LULA

Avião usado é opção favorita para substituir o Aerolula. Lula pediu troca de modelo comprado por ele em 2005; adaptação de aeronave militar também é estudada.

CONGRESSO NACIONAL

Lira usou na eleição picape que PF suspeita ter feito delivery de dinheiro desviado. Veículo foi emprestado por policial investigado em caso de kit robótica; OUTRO LADO: Presidente da Câmara não se manifesta.

POLÍTICA

Delator diz ter sido agente infiltrado de Moro e procuradores do Paraná. Tony Garcia afirma que foi obrigado a gravar 'um monte de gente'; OUTRO LADO: Ex-juiz diz que relato é mentiroso.

POLÍTICA

Salles desiste de eleição à Prefeitura de SP: 'O centrão ganhou e a direita perdeu'. 'Não fui eu que desisti, desistiram de mim', disse o deputado federal e ex-ministro de Bolsonaro.

CHINA

Navio de guerra chinês ameaça destróier americano em Taiwan. Novo incidente ocorreu no sábado; Casa Branca diz que 'não vai demorar até que alguém se machuque'.

APPLE

Apple anuncia óculos de realidade aumentada por mais de R$ 17 mil. Vision Pro é primeiro computador pessoal novo apresentado ao público pela empresa desde iPad, em 2010.

CULTURA

Taylor Swift engole inseto e engasga durante show da turnê 'The Eras Tour'. Apesar do imprevisto, cantora pop reage com bom humor: 'Delícia! Alguma chance de alguém não ter visto isso?'.

CELEBRIDADES

Alckmin faz homenagem a Silvio Santos. Vice-presidente relembra vezes em que participou do programa como convidado.

COTIDIANO

Pastor André Valadão radicaliza discurso anti-LGBTQIA+: 'Deus odeia o orgulho'. Líder da Lagoinha Global é 'coach que nada tem a ver com o evangelho plural de Jesus', diz colega.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Pai diz ter mantido filha sem comer por 40 dias, é preso em flagrante e solto em seguida. Promotoria trata o caso como tentativa de homicídio e pediu a prisão do suspeito; criança está internada em Rio Claro (SP).