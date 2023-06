SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram após um carro e um ônibus colidirem de frente em Goiás na madrugada de segunda-feira (5).

Os veículos trafegavam na BR-070, em Aragarças, quando o carro de passeio invadiu a pista contrária e bateu no ônibus;

Todos os ocupantes do carro de passeio morreram. O veículo ficou totalmente destruído e teve peças lançadas a metros de distância, segundo a PRF;

Até o momento, só o motorista do carro, de 36 anos, foi identificado pela PRF. Ele não teve o nome divulgado;

O motorista do ônibus, que ia de Mato Grosso do Sul para Goiás, foi o único que se feriu no segundo veículo, quebrando uma das pernas;

O motorista foi submetido a um teste do bafômetro e não apresentou sinais de embriaguez. A pista ficou bloqueada das 4h às 9h para realização de perícia.