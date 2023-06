SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com bangalôs a poucos metros da praia, quarto com vista para as montanhas e até uma praia artificial no interior de São Paulo, o mercado hoteleiro de luxo no Brasil está se expandindo com projetos anunciados para os próximos anos -e também que já abriram as portas, como o recém-inaugurado Fasano no Itaim Bibi, em São Paulo.

No município paulista de Araçoiaba da Serra, a vinícola chilena Vik deve abrir seu primeiro hotel no país, a cerca de 1 hora de São Paulo.

Com um investimento estimado em cerca de US$ 100 milhões, o Vik Brasil Retreat terá um prédio principal com 20 quartos, além de 10 bangalôs.

O projeto, com área de 5.000 hectares, também oferece acesso a uma praia artificial, campos de golfe, quadras de tênis e três restaurantes. A inauguração está prevista para julho de 2024.

Também em fase construção e com lançamento marcado para 2025, o Anantara Mamucabo Bahia Resort fica a 150 quilômetros de Salvador. O empreendimento marca a estreia da bandeira no Brasil e na América do Sul.

O grupo tem outra novidade prevista para o ano seguinte, 2026: o Anantara Preá, a 300 quilômetros da capital cearense, Fortaleza, com projeto sustentável.

O empreendimento, operado pela Minor Hotels, fica na Praia do Preá, no município de Cruz, próximo ao conhecido destino turístico de Jericoacoara. A estrutura prevista tem 60 quartos, 25 bangalôs residenciais (alguns com piscina privativa) e uma suíte presidencial de 120 metros quadrados.

O Anantara Preá Ceará Resort será construído dentro do condomínio de alto padrão Vila Carnaúba, com restaurantes, bares, instalações esportivas, academia, clube infantil, spa e escola de kitesurf.

Os hotéis fazem parte de uma lista de novos empreendimentos de luxo do país. São exemplos o Fasano Itaim Bibi, recém-inaugurado em São Paulo, e o primeiro Faena do Brasil, também na capital paulista, com início das obras previsto para 2024.