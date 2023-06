SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula nas redes mostra um policial militar do Rio de Janeiro dando socos na cabeça de um homem imobilizado, posteriormente identificado como o suspeito de uma ocorrência envolvendo "golpes de arma branca", segundo a corporação.

A ocorrência é do dia 15 de abril, quando uma equipe do 29º batalhão (Itaperuna) foi checar a ocorrência com arma branca em Porciúncula, disse a PM do Rio.

Ao chegar no local, o suspeito teria resistido à abordagem, "entrando em luta corporal com os policiais": "Um dos policiais foi ferido no rosto, nas mãos e braços e o outro nas mãos e braços", complementou a PM em nota.

No vídeo, o homem já está imobilizado quando o policial desfere os golpes diretamente contra a cabeça dele.

Questionada sobre a atitude do agente, a polícia diz que "instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato". O caso é investigado pelo comando do 29º batalhão.

O homem foi conduzido a um pronto-socorro e depois foi preso no 143ª DP. Como não há identificação do suspeito, o UOL não conseguiu saber se ele permaneceu na cadeia.