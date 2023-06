SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um veículo blindado da PM do Rio de Janeiro foi incendiado na comunidade do Bateau Mouche na noite de terça-feira (6).

A PM diz que criminosos dispararam contra uma base avançada em Bateau Mouche. Uma equipe de apoio foi acionada, mas também se tornou alvo dos ataques.

Um veículo blindado foi atingido por coquetéis molotov e pegou fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o caveirão é incendiado.

Policias que estavam no blindado inalaram fumaça, mas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Os criminosos fugiram do local.

A PM diz que a ação é uma represália à morte de Deivid Odilon Carvalho de Oliveira, conhecido como DVD. Ele é apontado como chefe do crime organizado na comunidade do Bateau Mouche e foi morto em confronto com a polícia no domingo (4).

Na manhã desta quarta-feira (7) equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais foram ao local para remover o blindado queimado. Segundo a PM, o policiamento foi intensificado na comunidade.