SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação contra o tráfico interestadual e internacional de drogas terminou com R$ 43 milhões em bens sequestrados em 23 estados brasileiros.

Mais de 900 ordens judiciais foram emitidas na 4ª Fase da Operação Fim da Linha, que investiga o tráfico de drogas em 23 estados brasileiros;

Os alvos dos mandados estavam envolvidos no tráfico de drogas, além de esquemas de lavagem de dinheiro e compra e venda de armas, segundo a polícia;

Entre os bens sequestrados pela polícia na manhã de hoje estavam 187 carros, nove aeronaves e sete embarcações. Parte das aeronaves apreendidas estava em um hangar em Goiânia;

Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos e contas de 188 pessoas foram bloqueadas. Ao todo, 1,3 mil policiais participaram da operação;

Somente um dos alvos de mandado de prisão movimentou R$ 6 milhões em dinheiro sujo; os outros três lavaram R$ 160 milhões em empresas fantasmas, segundo as investigações;

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Os únicos estados sem mandados cumpridos foram Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.