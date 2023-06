SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (7) uma proposta de urbanização que há quase dez anos provoca divisão entre moradores da Vila Leopoldina, bairro da zona oeste de São Paulo.

O PIU Leopoldina -a sigla para Projeto de Intervenção Urbana-, lançado em 2016, permitirá a construção de moradias para cerca de 1.400 famílias das comunidades do Nove, da Linha e Madeirite.

Moradores de imóveis de alto padrão nas proximidades fizeram ao longo dos anos oposição ruidosa à construção de um conjunto habitacional em terrenos mais próximos às suas residências.

Entre os argumentos dos contrários está o adensamento populacional do bairro, além da necessidade de descontaminação de uma área.

Um dos terrenos a serem reurbanizados pertence ao grupo Votorantim e está margeado por vias onde é possível ver o consumo de crack durante o dia. São ruas vizinhas à Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

A Votorantim e outras empresas pretendem criar um polo corporativo na região, onde já há edifícios que atendem a esse perfil. Porém o volume de obras pretendido excede o que a lei de zoneamento permite.

Nesses casos, para construir a mais, é preciso o pagamento de uma taxa, a outorga onerosa.

Mas, em vez de pagar a outorga, a Votorantim propôs a construção de conjuntos habitacionais voltados para a população das favelas.

Os beneficiários da parceria público-privada já foram cadastrados pela Secretaria de Habitação. Parte das novas residências seria vizinha a condomínios de luxo, onde o setor imobiliário investiu com força e se beneficiou com a proximidade do parque Villa-Lobos.

Após a aprovação por unanimidade na Câmara nesta quarta, o líder comunitário Alexandre Beraldo, conhecido como Xandão, disse que o resultado da votação representa uma vitória da população carente que desde 2013 lutava pelo direito de permanecer no bairro.

"É um dia histórico, em que o setor privado e o poder público concordaram em prover moradia para a população pobre em uma área elitizada, permitindo que as pessoas continuem perto do trabalho, das escolas", disse o líder comunitário.

Xandão espera que as unidades sejam entregues em cerca de dois anos e meio.

O texto aprovado pelos vereadores ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).