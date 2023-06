SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A véspera de feriado prolongado provocou trânsito pesado na cidade de São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (7). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 18h foi registrado 1.023 km de lentidão na capital.

Nesta quinta (8) é comemorado o dia de Corpus Christi, com ponto facultativo em quase todo o país.

A marca é uma das maiores desde que a estatal passou a adotar novo índice, em março, que leva em conta 20 mil km de ruas e avenidas da capital.

O maior índice do ano, já com a nova medição, foi registrado às 18h30 do dia 8 de março, com 1.282 km de lentidão.

Com o índice antigo, com 800 km de medição, a marca das 18h desta quarta foi de 313 km.

A pior situação era observada na zona sul, com quase 300 km de engarrafamentos, de acordo com a CET.

Na avenida dos Bandeirantes, zona sul, acesso para a rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, por volta das 18h30, o motorista enfrentava 7,1 km de engarrafamento.

O motorista que desceu para o litoral encarava 3 km de anda e para na Imigrantes, entre os km 67 e 70, por causa do fluxo de veículos, de acordo com a concessionária Ecovias. A expectativa é que 260 mil veículos desçam para a Baixada.

O maior fluxo deve ser entre 9h e 13h desta quinta. A partir deste horário, será implantada a Operação Descida, com sete pistas para serem utilizadas por quem vai rumo à baixada e três para os motoristas com destino à capital.

No domingo, a partir das 11h, ao todo serão oito faixas para São Paulo. As pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta estarão disponíveis para a subida da serra. A descida será feita somente pela Anchieta (sul).

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) indicam que cerca de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias estaduais de saída da capital e da região metropolitana de São Paulo, entre esta quinta e domingo (11).