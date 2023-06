SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A articulação de Zanin no Senado, Toffoli muda destino de vaga de Deltan, incêndios no Canadá cobrem Nova York de fumaça e outras notícias para começar esta quinta (8).

STF

Articulação de Zanin no Senado envolve aliados, evangélicos e até bolsonaristas. Advogado indicado por Lula ao STF deve passar por teste com base aliada antes de sabatina oficial, esperada para 28 de junho.

MARCO TEMPORAL

Moraes vota contra marco temporal, e André Mendonça pede vista e suspende ação no STF. Tribunal analisava a constitucionalidade da tese, que não é tratada na legislação.

CONGRESSO NACIONAL

Toffoli muda destino de vaga de Deltan, exclui deputado do PL e escala veterano do Paraná. Ministro do STF atende a pedido do Podemos e reverte decisão do TRE que havia destinado posto a parlamentar de partido de Bolsonaro.

CRACOLÂNDIA

Criminosos cobram R$ 30 mil para tirar cracolândia de ruas do centro de SP, dizem comerciantes. Extorsão foi confirmada por lojistas, moradora e policial; em troca de dinheiro, grupo garante mudar os usuários do fluxo de lugar.

SAÚDE PÚBLICA

Anticoncepcionais e remédio para osteoporose passam a ser gratuitos na Farmácia Popular. Beneficiários do Bolsa Família também terão acesso a todos os 40 medicamentos do programa.

GOVERNO TARCÍSIO

Deputados cobram STF e CPI contra lei usada por Tarcísio para beneficiar fazendeiros. Governo paulista defende legislação e afirma que irá economizar com acordos.

MÔNICA BERGAMO

Testemunha que filmou homem negro amarrado pelos pés diz que foi intimidado pela PM. Secretaria de Segurança Pública diz que 'cidadão foi convidado a comparecer à delegacia'.

PMs alegam que homem negro foi amarrado porque resistiu à prisão.

GUERRA DA UCRÂNIA

Explosão de represa cria nova fronteira na Guerra da Ucrânia. Retiradas ocorrem sob fogo, e AIEA vai inspecionar usina nuclear; combates seguem em Donetsk.

CELEBRIDADES

'Acabou o clima', dizem artistas que votaram em Lula, como Mateus Solano e Thiago Lacerda. Em vídeo, grupo de atores se diz decepcionado com primeiros 100 dias de governo e pede que população pressione para deter destruição das políticas socioambientais.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Como Inter Miami convenceu Messi a jogar nos EUA. 'Tomei a decisão que vou a Miami', disse craque sete vezes eleito melhor do mundo.

VEÍCULOS

Chevrolet divulga tabela de preços com descontos para Onix, Spin e Montana. Na Hyundai, HB20 Sense é oferecido por R$ 69.990 após redução.

TÊNIS

Primeiro saque pode ser chave para Bia Haddad vencer número 1 do mundo. Dados da WTA mostram que brasileira faz mais aces do que adversária desta quinta (8), mas também erra mais no segundo saque.

TRANSPORTE PÚBLICO

Bancos e Poupatempo funcionam nesta sexta (9); veja o que abre e fecha no Corpus Christi. Com previsão de tempo firme, parques são boas opções para quem vai passar o feriadão na cidade de São Paulo.

COTIDIANO

De olho no turismo, cidade de SC quer construir 'rua mais sinuosa do mundo'. Obra deve custar R$ 3,7 milhões a São Joaquim; licitação pode ser concluída nesta semana.