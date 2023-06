SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longas filas, dificuldade para escolher presentes e locais muito lotados são alguns dos obstáculos que podem tornar uma data comemorativa estressante. No Dia dos Namorados, passeios tradicionais como ir ao restaurante ou cinema também não agradam casais que preferem programas mais tranquilos.

Para driblar essas dificuldades, uma boa opção é procurar por planos alternativos, que promovam conexão entre e relaxamento.

Confira opções de experiências a dois para presentear seu parceiro e celebrar a data.

Aula de cerâmica

Para quem não tem medo de colocar a mão na massa, fazer uma aula de cerâmica com o parceiro é uma possibilidade. Unidades em São Paulo oferecem a experiência focada na celebração e aulas avulsas.

O Atelier Muriqui, em Pinheiros, tem um pacote especial para o Dia dos Namorados por R$ 1.632,00 para o casal. Além da modelagem em cerâmica com orientação de instrutores, o encontro conta com jantar, vinho e fotógrafo para registrar o momento. A dupla pode produzir uma peça em argila e levá-la para casa depois do evento.

Já o ateliê o Cerâmica & Cia, que fica na Vila Madalena, tem aula avulsa de modelagem que custa R$ 300 por pessoa. Já na Marte - Cerâmica e Escola, na Vila Mariana, o workshop sai por R$ 295.

Patinação

Se o casal procura um programa mais ativo, encontros na pista de patinação podem ser uma opção. O passeio traz descontração tanto para patinadores experientes, quanto para quem quer aprender uma nova atividade junto ao parceiro.

Em São Paulo, é possível encontrar ringues de patinação ao estilo anos 80, com iluminação colorida e lanchonete de inspiração americana que lembram cenário de filmes.

Na Liberdade, a entrada na pista Roller Dance custa R$ 30 e é possível levar os próprios patins. Para aqueles que não têm o item em casa, o aluguel por 3 h sai por R$ 20 na sexta e no sábado. Nos outros dias da semana, pelo mesmo valor é possível utilizar o equipamento por 4 h.

Com unidades na Mooca e em Moema, a Roller Jam cobra o mesmo valor pelo aluguel dos patins. A entrada varia entre R$ 30 e R$ 50, a depender do dia da semana. Também é possível levar o próprio equipamento.

Spa em casal

Outra opção é tirar uma folga em casal e aproveitar o dia em um spa. A massagem, por exemplo, ajuda na redução de dores crônicas e promove relaxamento.

O pacote Day Spa Casal do Buddha Spa oferece massagem, terapias corporais e faciais, banho de imersão em banheira dupla, refeição e lanches. O serviço em sua versão mais simples custa R$ 894,20 para a dupla. A marca tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Maranhão.

Já o Spa L'Occitane Au'Brésil, na Vila Madalena, oferece três opções para os casais. A versão econômica, que custa R$ 448, conta com massagem corporal de 1 h. A dupla pode escolher entre as técnicas relaxante, revitalizante e a chamada "deep tissue", indicada para relaxar os músculos de clientes ativos, como esportistas. O segundo combo, de 1h30 por R$ 666, oferece também esfoliação corporal. O mais completo, ao preço de R$ 1357 por 3 h, tem banho de imersão e massagem nos pés, além dos serviços oferecidos nos planos anteriores.

Aula de culinária

Há quem diga que ter um parceiro ou parceira é sinônimo de comer mais. Se o casal é chegado na cozinha, uma opção é tentar uma aula de culinária a dois.

A Receitaria Escola Gourmet, em Pinheiros, oferece aulas de gastronomia como vale presente. O casal pode escolher entre os cursos rápidos de brigadeiro gourmet, pães, hambúrgueres, pão de mel, risoto, sushi e sashimi, entre outras opções.

A escola indica comprar um vale e adicionar duas aulas, assim a dupla será contemplada. Para fazer a aula, é preciso agendar. O ticket para dois custa R$ 663 (aula unitária R$ 349).

A tradicional escola de culinária Le Cordon Bleu oferece um curso rápido para aqueles que quiserem preparar 3 receitas e, depois, ainda provar todas. A aula tem capacidade para 16 casais e é dividida entre a parte prática e teórica.

Tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, cada um recebe um avental, pano de prato, bibico (chapéu), rede de cabelo, ingredientes, apostila com as receitas e certificado de participação. Na unidade paulista é preciso entrar na lista de espera, mas no Rio de Janeiro é possível agendar por R$ 1.150. O curso não pede experiência prévia em gastronomia.

Fondue

Se a comemoração não envolve sair para jantar ou almoçar, o casal pode aproveitar um kit fondue e levar a celebração para dentro de casa.

O restaurante Chalezinho, tradicional de fondues em São Paulo, vende kits para retirada neste Dia dos Namorados. O tradicional, que sai por R$ 285, conta com o prato doce e salgado. O combo tem fondue de queijo de 500 g acompanhado por pães de nozes e italiano, e uma versão doce com frutas a sua escolha. O comprador pode optar pelo sabor de chocolate da marca Lindt ou "Leite Ninho com Nutella". Ganha também um par de jogo americano e vela aromática.

A opção mais completa oferece, além do disponível no primeiro kit, fondue de filé mignon acompanhado de torradas de alho e oito tipos de molho. Inclui também taças do Chalezinho e presentes de parceiros por R$ 640. Os kits precisam ser retirados no restaurante, que fica na Vila Olímpia.

A Giuliana Flores tem uma opção para quem não quiser sair nem para comprar o presente. Pelo site, é possível garantir um combo na versão doce com frutas, brigadeiro, brownie, marshmallow e chocolate em gotas para derreter por R$ 212. O pacote inclui também um refratário em cerâmica, e a empresa entrega os produtos no local e data escolhida.

Para quem quiser investir um pouco mais, a Dengo Chocolates oferece o "Kit Noite Romântica" por R$ 677,80. O produto vem com gotas de chocolate 80%, um avental, cumbuca, e até a panelinha de fondue.