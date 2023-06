SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Público vaia Lula em Marcha para Jesus, Trump volta ao banco dos réus, Bia Haddad perde nas semifinais de Roland Garros? e outras notícias para começar esta sexta-feira (9).

MARCHA PARA JESUS

Público vaia Lula e interrompe discurso de ministro no palco da Marcha para Jesus.Petista não foi ao evento desta quinta-feira (8), em São Paulo, mas esteve representado por seu ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias.

'Não tem nada a ver com política', dizem jovens evangélicos.

Marcha tenta se afastar da política, mas vaia Lula e aplaude Tarcísio.

MUNDO

Trump é indiciado por caso de documentos secretos e volta ao banco dos réus. Republicano fez anúncio em rede social e se torna primeiro líder americano a enfrentar acusações federais.

TÊNIS

Número um do mundo interrompe caminhada de Bia Haddad na França. Ótima campanha da brasileira em Roland Garros tem fim com derrota nas semifinais para a polonesa Iga Swiatek.

Apoiada por Guga, Bia Haddad ganha elogios da algoz Iga Swiatek.

MERCADO

'Deus quer que você fique rico': Empreendedores pagam até R$ 10 mil na Christ Summit. Evento em Alphaville foi criticado no segmento por usar Bíblia para defender bonança material.

CONGRESSO NACIONAL

Alvo da PF assessora os Lira há 20 anos, perdeu eleição e encaixou parentes em órgão loteado. Exonerado após operação contra desvio de verba, Luciano Cavalcante foi lotado em gabinetes da Câmara e do Senado.

COTIDIANO

'Furtou para comer,' diz advogado de homem negro amarrado por PMs. Defesa entrou com pedido de liberdade junto ao Tribunal de Justiça; foi instaurado inquérito para apurar o ocorrido e seis policiais foram afastados.

COTIDIANO

Brasileira presa na Indonésia por tráfico escapa de pena de morte, mas é condenada a 11 anos de prisão. País é conhecido por tolerância zero ao tráfico de drogas e, geralmente, os acusados são executados.

ILUSTRADA

Boaventura de Sousa Santos admite postura inadequada, mas nega assédio sexual. Intelectual fez mea culpa em carta criticada por mulheres que afirmam terem sido assediadas por ele.

MUNDO

Nova-iorquinos voltam às ruas após dia como 'a cidade mais poluída do planeta'. Poluição atmosférica fruto de incêndios florestais no Canadá ainda não arrefeceu e impacta cotidiano dos EUA.

Névoa alaranjada cobre leste dos EUA.

GOVERNO DE SÃO PAULO

Tarcísio muda calendário gastronômico do Palácio e transfere feijoada de quarta para sexta. Restaurantes do Bandeirantes adaptaram rotina para ser igual às do Rio e de Brasília; virado deixa as segundas-feiras.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lucro bilionário do FGTS será distribuído pela Caixa até agosto; veja quem tem direito e quando sacar. Percentual liberado será definido pelo Conselho Curador do FGTS; estimativa é de lucro de R$ 15 bilhões em 2022.

COMIDA

Vinhos brasileiros levam dois ouros em concurso da Decanter, um dos mais relevantes do setor. Vinícola Amitié vence com rótulo branco da uva viognier, enquanto Vinícola Ferreira se destaca com tinto à base de syrah.

MERCADO

Pequenos negócios em Cuba vivem boom e tomam espaço dos estatais. Uma explosão de lojinhas se espalha por Havana desde autorização de operação, em 2021.