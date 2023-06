SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da jovem de 24 anos que, segundo amigos, morreu após engasgar com um copo d'água vai passar por necropsia, informa a Polícia Civil de Minas Gerais. A morte ocorreu na manhã desta quinta-feira (8), em um sítio na zona rural de Andradas (MG). Uma testemunha informou aos policiais que a jovem passou a noite com um grupo de amigos no local e que houve consumo de bebidas e drogas.

Aline Lara de Oliveira Souza teria passado a noite bebendo com os amigos em um sítio, segundo informações colhidas pela PM (Polícia Militar). Ao tomar água pela manhã, ela teria engasgado, relataram testemunhas aos policiais.

Uma testemunha disse que ligou para o socorro e seguiu as indicações da atendente para tentar salvar a jovem. Ela afirmou que retirou a prótese dentária que Aline usava enquanto esperava por ajuda no local. A mulher continuou desfalecida.

As orientações de socorro teriam sido dadas pela PM de Piracicaba, cidade no interior de São Paulo, já que a ligação caiu para a cidade paulista em razão de o sítio ficar perto da divisa do estado. Os militares de Andradas também foram avisados da ocorrência.

Aline foi reanimada quando uma ambulância chegou ao sítio, mas não resistiu e morreu no local.

Outra testemunha afirmou que compareceu ao local para beber e usar drogas e ainda revelou que o grupo de amigos usou cocaína. A pessoa também informou à corporação que um dos presentes forneceu a droga. A polícia fez uma varredura na casa e com as testemunhas, mas nada ilícito foi encontrado.

O corpo da jovem será submetido a exames de necropsia e identificação no Posto Médico-Legal de Poços de Caldas, para onde foi encaminhado, diz a Polícia Civil de Minas Gerais. A necropsia é um exame realizado para determinar a causa da morte.

A polícia investiga as circunstâncias da morte. A ocorrência foi registrada pela 5º Delegacia de Polícia de Andradas.

Aline deixa três filhos, sendo dois meninos e uma menina.