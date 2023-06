SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justiça gasta R$ 11 mil por dia em obra parada, Lira negocia cargo para aliado, Trump é indiciado nos EUA e outras notícias para começar este sábado (10).

JUDICIÁRIO

Justiça gasta R$ 11 mil por dia para manter parada obra bilionária em Brasília. Construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi iniciada em 2007 e está travada há quase nove anos.

GOVERNO LULA

Lira negocia apadrinhado do PP na Saúde, Lula resiste, e Planalto sugere trocas por etapas. Aliados do presidente da Câmara pressionam por ministério robusto e tentam diluir digitais do centrão em possível indicação.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump responderá a 37 acusações no caso dos documentos secretos. Processo na esfera federal pode condená-lo por violação de lei de espionagem, mas não o tira da corrida à Presidência.

Ex-presidente guardou documentos sigilosos em banheiro.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia acelera contraofensiva em área ocupada pela Rússia. Kiev usa tanques ocidentais contra posições em Zaporíjia, mirando ligação com a Crimeia.

ENEM

Gestão Tarcísio prepara novo modelo de ensino técnico em SP com 100 mil vagas. Projeto concentra modalidade dentro da Secretaria de Educação e deixa de lado parceria com o Centro Paula Souza.

ALAIN TOURAINE (1925 - 2023)

Morre Alain Touraine, sociólogo da evolução social francesa, aos 97 anos. Francês era especialista na evolução social do seu país e também profundo analista das realidades brasileira e chilena.

BOLSA

Bolsa sobe 4% na semana e dólar recua ao menor patamar desde junho de 2022. Queda da inflação e perspectiva de redução dos juros impulsionam recuperação dos mercados.

BANCO CENTRAL

Mais de 36 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecido em instituições financeiras. Dados do Banco Central apontam R$ 7 bilhões não recuperados; saiba como retirar.

COTIDIANO

Bebê de 4 meses morre atacado por pit bull da família em São Paulo. Criança estava sob os cuidados da bisavó quando o animal entrou na casa e iniciou o ataque.

CULTURA

Shows de Taylor Swift no Brasil têm fila de 1 milhão de pessoas e se esgotam em meia hora. Pré-venda do C6 Bank para a turnê 'The Eras Tour' começou às 10h desta sexta-feira; vendas gerais abrem na segunda.

MERCADO

Airbus anuncia projeto de avião com teto transparente. Novas cabines também serão mais leves.

INVERNO

Outlets de São Paulo são opção para quem quer economizar nas compras. Espaços na região metropolitana e no interior da capital oferecem variedade de produtos com até 80% de desconto.