SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens de 25 e 27 anos foram sequestrados e roubados na noite deste domingo (11) na região de Perus, zona norte de São Paulo, após um deles cair no chamado "golpe do Tinder".

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima acreditou que havia marcado um encontro com uma mulher que teria conhecido por meio de uma rede social cerca de um mês antes. Eles marcaram de se encontrar para ir a uma festa, e a vítima teria pedido a um amigo que desse carona para buscar a mulher.

Em entrevista ao programa Bom Dia SP, da TV Globo, o homem contou que, assim que chegou ao endereço informado, foi abordado por quatro criminosos. O objetivo do grupo era fazer transferências de dinheiro por meio de aplicativos bancários.

"Quando eu cheguei no portão da casa, eles já me abordaram armados. Pediram o meu celular, pediram a senha, a senha dos bancos, perguntaram se eu tinha dinheiro no bolso", disse.

O homem e o amigo foram levados para uma área de mata no bairro Anhanguera, ainda segundo a SSP. Policiais militares que faziam patrulha na região estranharam a movimentação e viram os suspeitos correndo.

Dois suspeitos, de 18 e 23 anos, foram presos, e dois adolescentes de 16 anos foram detidos e encaminhados para a Fundação Casa. Eles foram reconhecidos pelas vítimas, que foram libertadas no local. Com o grupo foi apreendido um simulacro de arma de fogo.