SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ameaça de bomba fez o aeroporto de Foz do Iguaçu (PR) ser fechado na noite de domingo (11). O pacote, no entanto, tinha coxinhas.

Um dos passageiros disse à comissária de bordo que estava com uma "bomba". O voo partia do Aeroporto Internacional das Cataratas para Santiago, no Chile, por volta de 21h.

"A aeromoça pediu que ele guardasse o objeto, e ele disse: 'mas é uma bomba'. E o importante neste caso é que não foi só uma aeromoça que ouviu. Foram duas aeromoças e outros passageiros também. Inclusive, houve um certo alvoroço a bordo quando ele falou isso", delegado da PF Marco Smith.

A Polícia Federal foi acionada para verificar a ameaça, o aeroporto foi fechado para pouso e decolagem, e o avião foi evacuado e direcionado para um local afastado e seguro.

Durante a inspeção, nenhuma ameaça foi encontrada e os policiais detectaram que o homem levava um "pacote de coxinhas". O voo acabou sendo cancelado.

O passageiro, que era estrangeiro, foi detido em flagrante por expor a perigo a aviação. Depois de ser retirado da aeronave, ele foi levado para o posto da PF. Ele ficou em silêncio durante o depoimento, e estava calmo segundo o delegado.

Segundo a polícia, o passageiro trabalha no ramo da hotelaria e estava viajando a serviço. Ele deve passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (12). Se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão.

"Em conversas informais foi detectado que ele [passageiro] tinha um pacote de coxinhas e seria isso que ele teria dito que seria a suposta bomba. [...] Uma afirmação de que haveria uma bomba a bordo é bastante séria, e tem que ser averiguada e descartada", disse o Delegado Marco Smith

O UOL tenta contato com a empresa aérea para saber quais procedimentos foram tomados, e se os demais passageiros já conseguiram concluir a viagem. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.

