SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa de 18 anos na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (10).

Beatriz Sttefany Vilella Vicente, de 18 anos, é mulher transexual e trabalhava no local como garota de programa quando foi atacada por um homem que estava no banco do carona de um carro. Ele usou um spray e um isqueiro para atear fogo em Beatriz e, depois, fugiu.

Parte do cabelo da vítima foi consumida pelas chamas e teve de ser cortado, mas sua pele não foi atingida, segundo O Globo.

Imagens do ataque foram gravadas dentro do próprio veículo em que estava o agressor, mas ele ainda não foi identificado.

Beatriz afirmou que pretendia registrar boletim de ocorrência ainda nesta segunda-feira (12), mas nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil confirmaram que receberam denúncias sobre o caso.