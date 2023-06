SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Liberta, criado por Luciana Temer, lançou um manifesto para que crianças e adolescentes tenham o direito a receber informações para prevenção da violência sexual.

Segundo informação divulgada pela entidade, mais de 80% das violências contra menores são praticadas por pessoas próximas.

"Cabe aos adultos, em casa e na escola, a tarefa de alertar as crianças e adolescentes, de maneira adequada, de acordo com a sua idade, sobre a existência da violência sexual e como se proteger dela", diz o abaixo-assinado. O documento está disponível no site do Instituto.

"O Instituto Liberta te convoca a defender o cumprimento do artigo 26 parágrafo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do artigo 70-A, inciso 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente para a prevenção da violência sexual", diz o manifesto, que é apoiado por artistas.