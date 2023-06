RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto a uma idosa no bairro do Flamengo, zona sul da cidade, na última quarta-feira (7). Imagens de uma câmera de segurança da portaria do prédio mostram a vítima caindo e sendo arrastada pelo suspeito.

No vídeo, um homem caminha pela calçada e observa a distância a movimentação da idosa, que carrega uma bolsa no ombro. Ele aguarda a entrada da vítima na portaria do edifício para fazer a abordagem e tenta puxar a bolsa com força. Com o impacto, a mulher cai no chão e tenta segurar a alça, mas o suspeito a arrasta e consegue levar o objeto.

A câmera de segurança da portaria flagrou ainda a fuga do assaltante, que saiu na garupa de um motociclista que o aguardava na rua. A idosa foi amparada por um homem que estava dentro do edifício.

A reportagem não conseguiu identificar a vítima.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 9ª DP (Catete) tenta localizar e ouvir a idosa. Os agentes também buscam outras imagens para identificar os suspeitos.

O programa Segurança Presente, que auxilia no policiamento em bairros do Rio de Janeiro, não está presente no Flamengo, onde ocorreu o assalto. Em nota, o governo do estado afirmou que os agentes do programa atuam em duas ruas do bairro e no Aterro do Flamengo, parque urbano local.