SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo causam alagamentos em partes do litoral norte, inclusive no município de São Sebastião, que há três meses registrou 64 mortes por causa de fortes temporais.

No litoral norte, há registro de chuva persistente em São Sebastião e Caraguatatuba, segundo a Defesa Civil de SP

Em São Sebastião, um trecho da rodovia Rio-Santos ficou alagado, segundo o prefeito do município;

O rio que passa por dentro do bairro de Juquehy, um dos mais afetados nas chuvas de fevereiro, transbordou, ainda segundo o prefeito;

O bairro de Vila Sahy, que teve vítimas na tragédia de fevereiro, também registrou pontos de alagamento;

A previsão é de que 175 milímetros de chuva caiam na região até o fim do dia, segundo a prefeitura;

Infelizmente estamos sofrendo mais um impacto de grandes chuvas aqui na cidade. A Defesa Civil Municipal, Polícia Municipal, Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, estão em alerta máximo para atender as ocorrências.

Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião

Um alerta emitido pela Defesa Civil de São Paulo apontou que a Baixada Santista, os litorais norte e sul e o Vale do Ribeira são pontos com previsão de chuva forte e contínua ao longo do dia.