SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma influencer de 27 anos teve parte do corpo queimado e outras cinco pessoas ficaram feridas após um acidente com uma churrasqueira durante uma festa em Marilândia, no Espírito Santo.

Larissa Piona Pagung participava de uma churrascada realizada após um evento tradicional no Córrego Aparecida, conhecido como "Cavalgada".

Um dos participantes acreditou que a churrasqueira estava apagada e tentou reacendê-la com álcool, usando uma garrafa pet, segundo informou a Polícia Militar.

Nesse momento, a garrafa explodiu e o líquido em chamas acabou atingindo Larissa e outras cinco pessoas.

Atingida pelas chamas, a influencer correu até um córrego nas proximidades para conter o fogo, segundo testemunhas.

Ela está internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Grande Vitória, segundo a imprensa local. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Três jovens foram atendidos em uma unidade de saúde local e receberam alta.

Outras duas pessoas seguem internadas no hospital estadual em Vitória, mas o estado de saúde delas também não foi divulgado.

O homem que utilizou o álcool na churrasqueira tem 36 anos e sofreu ferimentos leves, prestou depoimento voluntariamente na Delegacia Regional de Colatina e foi liberado.

Segundo a Polícia Civil, não havia elementos suficientes para o delegado lavrar um auto de prisão. O caso segue em investigação pela delegacia de Marilândia.

Larissa trabalha em uma mineradora e é ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde conta com mais de 20 mil seguidores. Em 2019, foi candidata a Rainha do Rodeio de Rio Bananal.

Nas redes, familiares e amigos pedem orações pela recuperação da jovem.