SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, começou a oferecer nesta quarta-feira transporte público gratuito.

Usuários podem embarcar livremente nos ônibus da cidade. Nos primeiros dias, não será necessário apresentar um cartão de transporte, mas a Prefeitura de Balneário Camboriú tem planos para distribuir o cartão cidadão, que será usado como "forma de ter controle sobre o perfil do usuário do transporte".

Inicialmente, os ônibus gratuitos serão oferecidos por 180 dias, mas o objetivo é tornar a tarifa zero permanente, diz a prefeitura.

A frota de ônibus em Balneário Camboriú tem 10 ônibus equipados com ar-condicionado, wi-fi gratuito, acessibilidade total e monitoramento das viagens por aplicativo próprio. São quatro linhas operando todos os dias, além de uma linha que funciona em dias de evento no Expocentro.

Usuários que tinham créditos com o antigo transporte, da PGTur, podem resgatar os valores. "Basta entrar em contato com a antiga empresa ou ir até o escritório para a restituição do valor".

A oferta de ônibus gratuitos acontece após a prefeitura firmar um contrato emergencial de R$ 3,8 milhões com a empresa Transpiedade. O serviço foi operado pela PGTur até domingo (11).

VEJA O ITINERÁRIO DOS ÔNIBUS:

001 - Linha Verde - NOVA ESPERANÇA / HOSPITAL UNIMED

Sentido Av. do Estado > Bairros Sul

Sentido Bairros Sul > Av. do Estado

002 - Linha Azul - ESTALEIRINHO / HOSPITAL UNIMED

Sentido Av. do Estado > Interpraias

Sentido Interpraias > Av. do Estado

003 - Linha Amarela - IATE CLUBE / PRAIA DOS AMORES

Sentido Praia dos Amores > Bairros Oeste

Sentido Bairros Oeste > Praia dos Amores

004 - BARRA SUL / PRAIA DOS AMORES

Sentido Praia Central > Praia dos Amores

Sentido Praia dos Amores > Praia Central

005 - EXPOCENTRO/IGREJA MATRIZ

Esta linha funcionará nos dias de evento no Expocentro Júlio Tedesco, com horários definidos e divulgados de acordo com cada evento, no site da Transpiedade.